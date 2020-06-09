1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rüşvet iddasıyla gözaltındaki 2 SGK personeli tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 09 Haziran 2020 20:39
Yazdır
Rüşvet iddasıyla gözaltındaki 2 SGK personeli tutuklandı

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla yakalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli S.İ. ile bu kurumla bir bağlantısı bulunmayan E.Ö. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.İ. ile E.Ö. tutuklandı. C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden kişi tutuklandı
07 Haziran 2020 18:14		 Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuşa 15 yıl hapis cezası
06 Haziran 2020 23:04
Çalıştığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandı
06 Haziran 2020 15:36		 İnşaat mühendisinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
06 Haziran 2020 15:13
Bursa'da polisin şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
04 Haziran 2020 22:01		 Adnan Oktar davasında tahliye kararı çıkmadı
04 Haziran 2020 16:25
2 güvenlik personelini yaralayan hasta yakınına dava
04 Haziran 2020 11:28		 Tuzla Piyade Okulu darbe davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
04 Haziran 2020 09:47
Kapatılan Parti'nin lideri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
02 Haziran 2020 23:21		 Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci şüpheli de tutuklandı
02 Haziran 2020 20:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - TBMM'de, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışıldı21:27 - MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi21:24 - Kredi faizleri düştü, satılık daireler müşteriyle dolup taştı21:22 - Otomotiv sanayi ihracatta liderlik koltuğunu bırakmıyor21:16 - Orman içerisindeki Kocaçay Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor21:15 - Öğretmenler, sokağa çıkmayan öğrencilere kitap dağıtıyor21:13 - Aygır Gölü, kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor21:06 - Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi20:57 - Türkiye'nin en değerli iki markası belli oldu20:53 - Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
20:52 - 2021'den sonra büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek20:49 - Devrilen ambulanstaki 112 personelini vatandaş kurtardı20:44 - Erdoğan: Çalışanlarımız, emeklilikte daha rahat edecekler20:39 - Rüşvet iddasıyla gözaltındaki 2 SGK personeli tutuklandı20:34 - 'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama20:33 - Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken20:28 - 'Kral Havuzu'na ziyaretçi akını20:06 - Hülya Avşar'ın evini de soymuştu! Cezaevinde öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzine yine zam yapılması 2
ordu'da dikilen ertuğrul gazi büstü 4
turan kupası 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 3
mansur yavaş 2
hafta sonu kaçamak yapmak 4
Tiyatroyu televizyondan izlemek 3
koronavirüste 2.dalga ihtimali 6
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam