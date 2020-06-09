Devrilen ambulanstaki 112 personelini vatandaş kurtardı
|09 Haziran 2020 20:49
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Adapazarı-Karasu D650 karayolunda ambulans ile Türk Telekom'a ait hizmet aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında devrilen ambulans içerisinde bulunan sağlık personeli, sıkıştığı yerden vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.
Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Limandere Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 54 ABT 325 plakalı ambulans ile kavşaktan yola çıkmak isteyen Türk Telekom'a ait hizmet aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak devrilen ambulans içerisindeki sağlık personelini araçtan çıkarttı. 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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