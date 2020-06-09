Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan AA Editör Masası programı ertelendi.
|09 Haziran 2020 21:06
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