Aygır Gölü, kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor
|09 Haziran 2020 21:13
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Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olma özelliğine sahip Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Aygır Gölü'nün turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
El değmemiş doğası, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve masmavi suyuyla ilgi çeken Aygır Gölü, huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Gölün doğal yapısına zarar verilmeden yapılan bungalov evler ve oluşturulan kamp alanlarıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.
Turizmci Alpaslan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattıkları tesisi, normalleşme süreciyle açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını söyledi.
Bölgenin kamp yapmak isteyen doğaseverler için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten Taşkın, "İnsanların gece burada konaklamalarını sağlamak için bungalov evler ile kamp alanları oluşturduk. Her taraftan insanların gelip bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bölgemiz bozulmayan doğası, temiz havası, eşsiz manzarasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Buraların tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.
Ziyaretçilerden Dilek Baysal ise ilk kez adını duyduğu Aygır Gölü'ne gelip kamp yaptığı belirterek, bölgenin manzarasına hayran kaldığını, arkadaşlarıyla tekrar geleceğini ifade etti.
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