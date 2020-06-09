Orman içerisindeki Kocaçay Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor
|09 Haziran 2020 21:16
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Antalya'da, Aksu ve Döşemealtı ilçe sınırındaki ormanlık alanda yer alan Kocaçay Şelalesi, zaman zaman fotoğraf tutkunlarını ağırlasa da çok fazla bilinmiyor.
Mahalledeki çocukların yaz aylarında serinlemek için gittiği şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.
Yaklaşık 10 metre mesafeden döküldüğü yerde küçük bir gölet de oluşturan şelaleye 1 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor. Ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektiriyor, şelaleden gelen suyla serinliyor.
Şelaleye gelen bazı ziyaretçilerin arkasında bıraktığı çöpler ise doğaseverlerin tepkisini çekiyor.
Ziyaretçilerden Derya Özer, şelalenin orman içerisinde gizli bir cennet olduğunu söyledi. Şelaleye zorlu ancak bir o kadar güzel bir patika yoldan ulaşıldığını anlatan Özer, "Patika yolun bize bu kadar güzel bir şelaleye getireceğini tahmin etmiyorduk. Sessiz bir gün geçirmek isteyenler burayı ziyaret edebilir." dedi.
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