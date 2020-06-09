1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv sanayi ihracatta liderlik koltuğunu bırakmıyor

Otomotiv endüstrisi, ihracatta pandemi kaynaklı kayba karşın bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti.
 09 Haziran 2020 21:22
Yazdır
Otomotiv sanayi ihracatta liderlik koltuğunu bırakmıyor

Türkiye otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, nisan ayında yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınının etkilerinin yogun hissedilmesi nedeniyle üretime ara veren otomotiv sirketleri, mayıs ayında uretime geri dondu.

Yılın ilk 5 ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.

Söz konusu donemde toplam ihracat, 2019'un aynı donemine gore adet bazında yuzde 38 azalarak 331 bin 391 olarak gerceklesti. Otomobil ihracatı yuzde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari arac ihracatı yuzde 46 azaldı.

Traktor ihracatı ise 2019'un aynı donemine gore yuzde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerceklesti.

Turkiye'nin en fazla ihracat gerceklestirdigi Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldigi Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 428 adet oldu.

Ocak-mayıs döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı donemine gore toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yuzde 33, avro bazında ise yuzde 31 azaldı.

Söz konusu donemde toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar dolar olarak gerceklesirken, otomobil ihracatı yuzde 29 azalarak 3,5 milyar dolar düzeyinde belirlendi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yuzde 27 azalarak, 3,2 milyar avro oldu.

Otomotiv sanayisi liderlik koltuğunu bırakmadı

AA muhabirinin OSD raporundan derlediği bilgiler, otomotiv sanayisinin, ihracatta pandemi kaynaklı kayba karşın Türkiye'nin dış ticaretindeki konumunu koruduğuna işaret etti.

Toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-mayıs doneminde yuzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sırada kalmaya devam etti.

Yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde ihracat sıralamasında yüzde 11,7 payla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 9,1 payla üçüncü sırada konumlandı.

Bu sektörleri, yüzde 7,9 payla çelik, yüzde 6,2 payla elektrik-elektronik, yüzde 5 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 4,5 ile makine ve aksamları, yüzde 4,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 3,3 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve yüzde 2,8 ile de iklimlendirme sanayi izledi.

Mayıs ayında ihracat liderliğini geri aldı

Sektör, nisanda bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini de yüzde 12,1 pay ile geçen ay geri aldı.

Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4'e yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

En büyük pazar olan AB'nin ihracattaki payı, 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

Diğer yandan, son 12 aylık dönem ele alındığında da otomotiv endüstrisi, yüzde 15,8 payla yine Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı
08 Haziran 2020 14:23		 İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
07 Haziran 2020 11:07
İkinci el online otoda fiyatlar da satışlar da arttı
06 Haziran 2020 19:51		 Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
04 Haziran 2020 12:32
Otomatik vites satışları 'gaza' bastı
04 Haziran 2020 11:10		 Yerli otomobil 'yatırım teşvik belgesi' aldı
04 Haziran 2020 09:14
Otomotiv pazarının en çok satanları belli oldu
03 Haziran 2020 16:01		 Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
02 Haziran 2020 22:08
İkinci el fiyatları tavan yaptı, galericiler piyasaya yetişemiyor
02 Haziran 2020 18:25		 Yerli otomobilin üretim yeri için ÇED raporu onaylandı
02 Haziran 2020 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi21:26 - TBMM'de, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışıldı21:24 - Kredi faizleri düştü, satılık daireler müşteriyle dolup taştı21:22 - Otomotiv sanayi ihracatta liderlik koltuğunu bırakmıyor21:16 - Orman içerisindeki Kocaçay Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor21:15 - Öğretmenler, sokağa çıkmayan öğrencilere kitap dağıtıyor21:13 - Aygır Gölü, kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor21:06 - Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi20:57 - Türkiye'nin en değerli iki markası belli oldu20:53 - Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
20:52 - 2021'den sonra büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek20:49 - Devrilen ambulanstaki 112 personelini vatandaş kurtardı20:44 - Erdoğan: Çalışanlarımız, emeklilikte daha rahat edecekler20:39 - Rüşvet iddasıyla gözaltındaki 2 SGK personeli tutuklandı20:34 - 'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama20:33 - Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken20:28 - 'Kral Havuzu'na ziyaretçi akını20:06 - Hülya Avşar'ın evini de soymuştu! Cezaevinde öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 3
Netkent 1
hafta sonu kaçamak yapmak 4
Videolu yemek tarifleri 2
hazal türesan 1
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
ordu'da dikilen ertuğrul gazi büstü 4
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
semptom göstermeyenler coronavirüs bulaştırmıyor 3
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 8
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam