Otomotiv sanayi ihracatta liderlik koltuğunu bırakmıyor
|09 Haziran 2020 21:22
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Türkiye otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, nisan ayında yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınının etkilerinin yogun hissedilmesi nedeniyle üretime ara veren otomotiv sirketleri, mayıs ayında uretime geri dondu.
Yılın ilk 5 ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.
Söz konusu donemde toplam ihracat, 2019'un aynı donemine gore adet bazında yuzde 38 azalarak 331 bin 391 olarak gerceklesti. Otomobil ihracatı yuzde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari arac ihracatı yuzde 46 azaldı.
Traktor ihracatı ise 2019'un aynı donemine gore yuzde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerceklesti.
Turkiye'nin en fazla ihracat gerceklestirdigi Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldigi Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 428 adet oldu.
Ocak-mayıs döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat
Bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı donemine gore toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yuzde 33, avro bazında ise yuzde 31 azaldı.
Söz konusu donemde toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar dolar olarak gerceklesirken, otomobil ihracatı yuzde 29 azalarak 3,5 milyar dolar düzeyinde belirlendi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yuzde 27 azalarak, 3,2 milyar avro oldu.
Otomotiv sanayisi liderlik koltuğunu bırakmadı
AA muhabirinin OSD raporundan derlediği bilgiler, otomotiv sanayisinin, ihracatta pandemi kaynaklı kayba karşın Türkiye'nin dış ticaretindeki konumunu koruduğuna işaret etti.
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-mayıs doneminde yuzde 14,2'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sırada kalmaya devam etti.
Yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde ihracat sıralamasında yüzde 11,7 payla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 9,1 payla üçüncü sırada konumlandı.
Bu sektörleri, yüzde 7,9 payla çelik, yüzde 6,2 payla elektrik-elektronik, yüzde 5 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 4,5 ile makine ve aksamları, yüzde 4,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 3,3 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve yüzde 2,8 ile de iklimlendirme sanayi izledi.
Mayıs ayında ihracat liderliğini geri aldı
Sektör, nisanda bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini de yüzde 12,1 pay ile geçen ay geri aldı.
Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu.
İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4'e yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı.
En büyük pazar olan AB'nin ihracattaki payı, 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.
Diğer yandan, son 12 aylık dönem ele alındığında da otomotiv endüstrisi, yüzde 15,8 payla yine Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü oldu.
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