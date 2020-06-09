MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi
MetroPOLL Araştırma şirketi, yaptığı son seçim anketini paylaştı. Sonuçlara göre, Ak Parti 30,7, CHP 21,7 çıktı.
|09 Haziran 2020 21:27
|Yazdır
Kamuoyunu bir süre meşgul eden erken seçin tartışmalarının ardından, araştırma şirketleri, seçmenlerle yaptığı görüşme verilerini paylaşmaya başladı.
MetroPoll Araştırma şirketi de, araştırmalarında seçmene,
"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?"sorusunu sordu.
METROPOLL'ÜN SON SEÇİM ANKETİ
İşte o sorunun cevabı;
AYLIK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR
16 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'
09 Haziran 2020 23:12
|Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi
09 Haziran 2020 23:00
|'Olmayacak vaatlerde bulundular, şimdi ağlıyorlar'
09 Haziran 2020 21:52
|'Türkiye Varlık Fonu, emekleme dönemini yeni bitirdi'
09 Haziran 2020 21:51
|Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti
09 Haziran 2020 21:44
|TBMM'de Ayasofya polemiği! Ak Parti: hayır oyu vereceğiz
09 Haziran 2020 21:33
|Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
09 Haziran 2020 21:06
|Erdoğan: Çalışanlarımız, emeklilikte daha rahat edecekler
09 Haziran 2020 20:44
|'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama
09 Haziran 2020 20:34
|Yeni vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor
09 Haziran 2020 20:04