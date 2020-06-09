Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, resmi yazışma yönetmeliğinin değiştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Yönetmelikle ilgili hazırlık sürecinin 8 ay sürdüğüne dikkat çekilerek "İlk olarak taslak hazırlanmış, kamu kurum ve kuruluşları ile EBSYS uygulamalarını geliştiren özel sektör temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 562 görüş incelenip, yönetmeliğin son hali oluşturulmuştur" denildi.

Kıratlı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Resmi yazışma süreçlerinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızca hazırlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yenilendi.

Yönetmeliğin, hayırlı olmasını diliyorum.

Resmi yazışma süreçlerinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızca hazırlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yenilendi.



Yönetmeliğin, hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/oQt2CcRSiT Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) June 9, 2020

Memurlar.net'in notu: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın her ne kadar ifade etmiş olmasa da, yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir. Değişiklik muhtemelen yarın Resmi Gazetede yayımlanmış olacaktır.