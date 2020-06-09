Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti
|09 Haziran 2020 21:44
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, resmi yazışma yönetmeliğinin değiştiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Yönetmelikle ilgili hazırlık sürecinin 8 ay sürdüğüne dikkat çekilerek "İlk olarak taslak hazırlanmış, kamu kurum ve kuruluşları ile EBSYS uygulamalarını geliştiren özel sektör temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 562 görüş incelenip, yönetmeliğin son hali oluşturulmuştur" denildi.
Kıratlı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
Resmi yazışma süreçlerinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini
sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızca hazırlanan "Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yenilendi.
Yönetmeliğin, hayırlı olmasını diliyorum.
Resmi yazışma süreçlerinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızca hazırlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yenilendi.Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) June 9, 2020
Yönetmeliğin, hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/oQt2CcRSiT
Memurlar.net'in notu: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın her ne kadar ifade etmiş olmasa da, yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir. Değişiklik muhtemelen yarın Resmi Gazetede yayımlanmış olacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'
09 Haziran 2020 23:12
|Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi
09 Haziran 2020 23:00
|'Olmayacak vaatlerde bulundular, şimdi ağlıyorlar'
09 Haziran 2020 21:52
|'Türkiye Varlık Fonu, emekleme dönemini yeni bitirdi'
09 Haziran 2020 21:51
|TBMM'de Ayasofya polemiği! Ak Parti: hayır oyu vereceğiz
09 Haziran 2020 21:33
|MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi
09 Haziran 2020 21:27
|Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
09 Haziran 2020 21:06
|Erdoğan: Çalışanlarımız, emeklilikte daha rahat edecekler
09 Haziran 2020 20:44
|'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama
09 Haziran 2020 20:34
|Yeni vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor
09 Haziran 2020 20:04