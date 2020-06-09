Ölümcül tehlike geri döndü! Vakalar bu yıl erken başladı
|09 Haziran 2020 21:57
|Yazdır
Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda haziran ayında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından KKKA hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Vali Ayhan paylaşımında, "Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarılara kulak veren, tedbiri elden bırakmayan ve Covid-19'la mücadelemizde en büyük destekçimiz olan değerli Sivaslılar, kontrollü normalleşme döneminde hep birlikte sosyal hayatımıza dönebilmek için tedbiri ihmal etmeyelim lütfen. Ayrıca kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl daha erken görülmeye başlandı.
C.Ü. Tıp Fakültesi Hastanemiz bu konudaki bilgi ve tecrübesiyle çevre illerimizde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisinde devam ediyor. Ancak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamalıdır.
Vatandaşlarımızın duyarlılığı, sağlık personellerimizin gayretleri ile pandemi de ortaya koyduğumuz başarının kene vakalarında da gösterileceğine inanıyor; sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
09 Haziran 2020 23:16
|Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddiası
09 Haziran 2020 22:40
|Orman içerisindeki Kocaçay Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor
09 Haziran 2020 21:16
|Aygır Gölü, kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor
09 Haziran 2020 21:13
|'Kral Havuzu'na ziyaretçi akını
09 Haziran 2020 20:28
|İzmir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem
09 Haziran 2020 19:03
|Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor
09 Haziran 2020 18:40
|Makarna fabrikasında 26 işçinin testi pozitif çıktı
09 Haziran 2020 18:31
|Edirne'den sevindirici haber: 23 günden beri yeni vaka yok
09 Haziran 2020 17:59
|Dipsiz Göl su tutmaya başladı
09 Haziran 2020 17:18