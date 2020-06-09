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'Derman' TSK'nın yükünü taşımaya hazır

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından zırhlı araç, tank, mühimmat, kumanda merkezi gibi unsurların taşınmasına yönelik geliştirilen 8X8 lojistik destek aracı Derman, performans testlerini başarıyla tamamladı.
 09 Haziran 2020 22:07
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'Derman' TSK'nın yükünü taşımaya hazır

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından geliştirilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman" zorlu test süreçlerini başarıyla geçerek, göreve hazır hale geldi.

Alınan bilgiye göre, şirketin savunma sanayisine yönelik çözümleri kapsamında 2016'da çalışmalarına başlanan Derman'ın prototipi, 2 yıllık çalışmalarının ardından ortaya çıkarıldı.

Yüzde 70 yerlilikte ve balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araç, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüyle görev yapacak.

Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi.

İlk kez 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman, Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.

Derman zırhlı lojistik askeri destek aracının test sürüşleri, özel hazırlanan parkurda NATO standartlarına uygunluğunun yanında ek bazı uluslararası sertifikasyonlar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelen teknik ekip ve gözlemciler eşliğinde yapıldı.

YARISI YURTDIŞINA OLMAK ÜZERE YILDA 100 ARAÇ

Toplamda 2 milyon avroyu aşkın yatırımla hayata geçirilen Derman'ın 5 yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın yüzde 50'sini ihraç etmek yer alıyor. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına karşılık vermek için hazırlanan Derman'ın hedef pazarında NATO orduları da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan Koluman, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.
Anadolu Ajansı
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