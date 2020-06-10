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8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?

Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı Genelgeyle, idari izne esas kronik hastalık uygulamasını 3. kez değiştirmişti. Yeni uygulama 8 Haziran'da başlamıştır. Ancak 8 Haziran öncesinde aile hekimlerinden alınan raporların geçerli olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmamıştır.
 10 Haziran 2020 00:05
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8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?

Cumhurbaşkanlığının, 2020/8 sayılı Genelgeyle, kronik hastalıkları belirleme konusunda yetki verdiği Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

- Önce, e-Nabız'dan kronik hastalıklar için bir web adresi göstermiş,
- 31 Mayıs'ta kronik hastalıkların tam listesi e-Nabız'dan yayınlamış,
- 2 Haziran'da uygulamayı belirleyen bir genel yazı kamu kurumlarına göndermiştir.

Ancak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, uygulamayı dördünkü kez değiştirerek, 6 Haziran'da yeni bir Genel yazı hazırlayarak tüm kurumlara göndermiş ve 8 Haziran itibariyle, e-Nabız'dan üretilen barkodlu belgelerin esas alınmasını istemiştir.

Son yazı bağlamında daha önce aile hekimlerinden durum bildirir raporu alanlar, bu raporlarının geçerli olup olmadığını sormakta ancak muhatap bulamamaktadır. Sağlık Bakanlığının, 2 Haziran tarihli yazıya binaen aile hekimlerinden durum bildirir raporu alanların ancak bugün itibariyle e-Nabız'dan barkodlu belge alamayanların daha önce aldıkları raporların geçerli olup olmadığı konusunda bir açıklama yapması gerekmektedir.

İşte örnek bir şikayet:

Merhaba Değerli memurlar.net yetkilileri, idari izin için covid-19 kronik hastalık raporunu e-nabızdan alamadığımız için 2 haziranda aile hekimine müracaat ederek aldık. Şimdi ise aldığımız bu raporların 8 hazirandan itibaren geçerli olmadığı ifade edildi ve e-nabızdan yeni rapor almamız isteniyor. Fakat kronik hastalıklarımız e-nabızda kayıtlı olmasına rağmen e-nabızdan "kronik hastalığınız bulunmamaktadır" uyarısı ile karşılaşıyoruz ve bu durumu, e-nabızda yaşadığımız sıkıntıları, mağduriyetleri anlatacak bir kişi, yetkili, kurum bulamıyoruz. e-nabız geri bildirime yazdım fakat oradan da bir dönüş olmadı. 5 haziran tarihli yazının altındaki Sağlık bakanlığı numarasını aradım ama maalesef numara direk meşgule düşüyor. İl sağlık müdürlüğüne gittim, sağ olsunlar bakanlığı defalarca ardılar, maalesef onlar da hiçbir telefona ulaşamadılar. Ne olur yaşadığımız bu sıkıntıları haber yapın, daha önce birçok mağduriyeti gündeme getirdiniz, Allah razı olsun sizden. İnşallah bunu da haber yaparsanız çok seviniriz. İsteğimiz, Bakanlığın bir açıklama yaparak idari izinle ilgili olarak aile hekimlerinden aldığımız durum bildirir raporların geçerli olduğunu ifade etmesidir. Saygılarımızla

Memurlar.Net - Özel

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