1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor

Kocaeli Üniversitesi koronavirüse yakalanan 4 kişinin verilerini analiz etti. Seçilen 4 hastanın tüm gen dizi analizlerini inceleyen ekip, hastalarda virüsün 261 farklı varyasyon değişikliğini gösterdiğini tespit etti.
 09 Haziran 2020 22:33
Yazdır
Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, koronavirüsün genomu analiz edildi. Hastalığın Türk toplumundaki seyrinin Avrupa toplumları ile ortaklıklar gösterdiği, böyle devam ederse yurt dışında ilaç veya aşı bulunması halinde Türk toplumunun da faydalanacağı belirlendi.

ENFEKTE OLAN HER 4 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, ekibiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün yapısını anlamak üzerine çalışmalar yürütüyor. Çalışmalarını koronavirüsün Türk hastalarından elde edilen gen haritası ve hastalarda seyri üzerine yoğunlaştıran ekip, çalışmanın ilk etabında hastalığa yakalanan 4 kişinin verilerini analiz etti. Seçilen 4 hastanın tüm gen dizi analizlerini inceleyen ekip, hastalarda virüsün 261 farklı varyasyon değişikliğini gösterdiğini tespit etti. Bu varyasyonlardan 41'inin tüm hastalarda ortak olarak görüldüğünü saptayan ekip, özellikle '23403A>G' olarak numaralandırılan varyasyonun enfekte olan her 4 kişiden 1'inde saptandığını belirledi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19'un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.

Virüsün ciddi bir yapısal değişiklik geçirdiğine dair bir gözlem olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Savlı ve ekibi, hastalığın Türk toplumundaki seyrinin Avrupa toplumları ile ortaklıklar gösterdiğini belirledi. Bunun böyle sürmesi ve yurt dışında bir ilaç veya aşı bulunması halinde, gelişmelerden Türk toplumunun da faydalanması adına bir umut olduğunu belirten Prof. Dr. Savlı, virüsün güç kaybetmemiş göründüğü konusunda vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Hakan Savlı ve ekibinin sonuçları merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan NCBI Küresel Genetik Veri Sistemi'ne aktarıldı.

Türk genleri ve koronavirüs ilişkisi konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Hakan Savlı, "Kocaeli Üniversitesi'nde korona sekanslaması kapsamında Türk toplumuna ait ilk 4 örneğin tam genom, tüm gen dizi analizlerini gerçekleştirdik. Vardığımız bulgular 261 ortak baz değişimi ve bunların 41'inin bütün hastalarımızda izlenmesi şeklinde oldu. Sonuçlarımız Çin'deki referans sekans ve 3 kıtadaki diğer örneklerle karşılaştırıldı" dedi.

Üretilecek olan aşının Türk toplumunun da fayda görebileceğini belirten Prof. Dr. Savlı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özellikle bir baz değişikliğinin Avrupa'da hastalığın şiddetini ve bulaşmasını arttırdığını biliyorduk. Aynı sekans değişimini biz de hastalarımızdan birinde elde ettik. Bu sebeple çalışmamız başlangıç aşamasında olmasına rağmen sağlık otoritelerini bilgilendirme ihtiyacı doğdu. Ayrıca virüsün virülansının azaldığına dair herhangi bir kanıt izleyemiyoruz. Bu izlediğimiz ciddi gen değişikliğinin de hastalığın bulaşması açısından halen yüksek bir risk yarattığını ve toplumda şu an oluşan olumlu havanın tehlikeli bir atmosfer yaratabileceğini düşünüyoruz. Virüsteki değişiklikler bu şekilde evrimleşmeye devam ederse, bunun avantajlı tarafı dış dünyadaki genomlar ile benzer bir yapı içerisinde olmamız sebebiyle üretilecek olan çalışmalardan Türk toplumundaki hastalarımızın da fayda görebileceğini düşünmemiz. Dezavantajımız ise izlediğimiz ciddi risklerin Türk toplumu hastalarında da belli bir oranda devam ediyor olması" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor
09 Haziran 2020 23:02		 Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
09 Haziran 2020 21:50
Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
09 Haziran 2020 20:53		 Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken
09 Haziran 2020 20:33
Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi
09 Haziran 2020 19:16		 Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
09 Haziran 2020 19:12
Otobüste maske takmayan kadına para cezası
09 Haziran 2020 18:16		 Neşet Ertaş - Şener Şen buluşması sosyal medyayı salladı
09 Haziran 2020 16:48
Mutlu haberi Erdoğan vermişti... Siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı
09 Haziran 2020 15:40		 Mayıs ayında en çok bunları konuştuk
09 Haziran 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı23:12 - 'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'23:02 - Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor23:01 - Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı23:00 - Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi22:40 - Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddiası22:36 - Twitter'da mavi tık almanın yöntemi değişiyor22:33 - Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor22:21 - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi22:10 - Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat!
22:07 - 'Derman' TSK'nın yükünü taşımaya hazır21:57 - Ölümcül tehlike geri döndü! Vakalar bu yıl erken başladı21:52 - 'Olmayacak vaatlerde bulundular, şimdi ağlıyorlar'21:51 - 'Türkiye Varlık Fonu, emekleme dönemini yeni bitirdi'21:50 - Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu21:45 - Krediler ikinci el araç satışını arttırdı21:44 - Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti21:33 - TBMM'de Ayasofya polemiği! Ak Parti: hayır oyu vereceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 1
yolda sigara içtiği için boynunda sigara söndürülen kız 1
Asker uğurlama 2
yumurta 1
Kolonyalamak 2
halay 3
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
Uyku 1
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam