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Twitter'da mavi tık almanın yöntemi değişiyor

Uzun bir süredir mavi tık yani onaylanmış hesap işareti taleplerine karşılık vermeyen Twitter, mavi tık'ı yeniden açmaya hazırlanıyor. Fakat görünen o ki artık mavi tık talep etme prosedürü de onay prosedürü de farklı olacak
 09 Haziran 2020 22:36
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Twitter'da mavi tık almanın yöntemi değişiyor

Twitter'ın doğrulanmış hesapları göstermek için verdiği "mavi tık" yeniden açılıyor.

Sitenin yeni geliştirilen beta versiyonunu inceleyen blogger Jane Manchun Wong, ayarlar kısmına "doğrulama isteme" seçeneğinin getirildiğini fark etti.

Twitter üzerindeki doğrulama özelliğinin kimlere hangi şartlarda verildiği/verileceği konusu net olarak bilinmiyor. Şirket bunu toplumda öne çıkan kişilerin kimliğini doğrulamak üzerine yaptığını belirtse de "mavi tıklı" hesaplar genelde "önemli hesaplar" gibi algılanabiliyor. Yeni getirilen doğrulama talebi eskisinden farklı olacak.

Twitter, yeni sistemde doğrulanmak için gerekli olan şartları halka açıklayacağını belirtti. Bu doğrultuda şartları dolduran tüm kullanıcılar, "mavi tık" almak için başvurabilecek. Seçeneğin ne zaman ageleceği ise soru işareti.

Memurlar.Net
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