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Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddiası

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: İlçemize son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın da günlük araç çıkışı olmaktadır.
 09 Haziran 2020 22:40
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Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesine son 10 günde giriş yapan araç sayısının 500 bin değil, 50 bin civarında olduğu bildirildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kısıtlamaların kalkması ve hareketliliğin artmasına ilişkin çeşitli görsel ve yazılı basında gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını kaydetti.

Bilgi kirliliğine neden olan bu haberlerin turizm merkezi olan ilçeyi olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, "Bodrum yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmakta, aynı zamanda ikinci konutu olan misafirleri ağırlamaktadır. Normalleşme sürecinde mevsim itibariyle nüfusun artması ve ekonomik hayatında nispeten canlanması hepimizin beklediği bir durumdur. Ancak ilçe nüfusunun olması gerektiğinden çok fazla artığı, herkesin Bodrum'a akın ettiği ve benzeri ifadelerin çok abartılı kullanılması gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bodrum'un resmi nüfusunun 175 bin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu nüfus oranının ikinci evi ilçede bulunanlar dikkate alındığında ise 250 ile 300 bin civarında olduğunu vurguladı.

Bodrum'un şu andaki nüfusun 400 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Yılmaz, birçok otelin açılış hazırlığı yaptığını, açık olan otellerde ise doluluk oranının çok düşük olduğunu kaydetti.

Yılmaz, yabancı turistin de henüz ilçede bulunmadığını belirtti.

- "İlçeye gelen sayısı abartılıyor"

Yazlıkların da yüzde 30 ile 40 arasında doluluk oranına eriştiğini bildiren Yılmaz, şunları ifade etti:

"İlçemize son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın da günlük araç çıkışı olmaktadır. Bu sayıların sürekli abartılmasının, 50 bin olan araç sayısının 500 bin olarak gösterilmesinin amacının ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayılar ifade edilen seviyeye geldiğinde kamuoyunu bilgilendirmek yine bizim görevimizdir."

Yılmaz, Bodrum'un çok pahalı bir yer gibi gösterilmesinin de turizm potansiyeli olan ilçeye zarar verdiğine dikkati çekti. Lüks tatil imkanlarının da bütçeye uygun mütevazı tatil imkanlarının da ilçede mevcut olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun dünyanın her yerindeki turistik bölgelerinde böyle olduğunu belirtti.

"Bodrum çok pahalı" imajı oluşturmaya çalışanları iyi niyetli görmediğini kaydeden Yılmaz, ilçe esnafının, turizmcinin ve iş yeri sahiplerinin bu durumdan ciddi rahatsız olduğunu aktardı.

- "Şu an ilçede olumsuz bir durum yok"

Yerli ve yabancı turistler ile ilçede konutu bulunanların gelmediği bir ortamda ekonomik normalleşmeden söz edilemeyeceğini belirten Yılmaz, "İlçemizle ilgili bilgilendirme yapan, özellikle de sorumluluk sahibi birimlerdeki herkesin daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. 'Bodrum'a gelinmesin, gidilmesin' anlamına gelebilecek söylemlerden uzak durulmalı. Sorumluluk sahibi birimlerdeki yetkililerin basını ve kamuoyunu doğru yönlendirmesini bekliyoruz." dedi.

Bodrum'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Yılmaz, şu an için ilçede olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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