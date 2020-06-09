1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.
 09 Haziran 2020 23:00
Yazdır
Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

- CHP milletvekillerinden "yavaşlatma eylemi"

CHP'li milletvekilleri, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak, Sayıştaya üye seçimi oylaması sırasında "yavaşlatma" eylemi yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu duruma ilişkin, "Burada yapılan bir hakkın suistimalidir. Meclis Başkanlığı olarak ve Meclis'i yöneten Meclis Başkanvekili olarak sizleri göreve davet ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise oylama sırasında sosyal mesafe kuralı bakımından ciddi sıkıntılar bulunduğunu savunarak, partisinin milletvekillerinin, öncelikle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi.

Özel, "Kabine giren arkadaşlarımız, geçen hafta perşembe günü bir sivil darbeyle onu seçen seçmenlerinin iradesine darbe yapılan 'Berberoğlu bu kabinde niye yok, Berberoğlu olsa nasıl karar verirdi?' diyerek, Berberoğlu'nu ve ona darbe yapanları düşünerek oy kullanıyor. Siz anayasayı, iç tüzüğü tanımayacaksınız, anayasayı açıkça ihlal edeceksiniz, daha sonra bir hakkın suistimalinden bahsedeceksiniz. Burada yapılan iş, geçen haftaki anayasa ihlaline toplum önünde dikkat çekmektir. AK Parti'nin sivil darbesine karşı eylemlerimiz de tutumlarımız da bu konudaki eleştirilerimiz de her gün farklı yöntemlerle devam edecektir, gerisini siz düşünün." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, işlem, eylem ve faaliyetlerde ölçülere uymanın önemine dikkati çekerek, milletvekillerini, sosyal mesafe kuralına uyarak oylarını kullanmaya davet etti.

Oylama işlemi sırasında AK Parti'li milletvekilleri, CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurulda, Sayıştaya yeni üye seçimi yaklaşık 3 saatte tamamlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'
09 Haziran 2020 23:12		 'Olmayacak vaatlerde bulundular, şimdi ağlıyorlar'
09 Haziran 2020 21:52
'Türkiye Varlık Fonu, emekleme dönemini yeni bitirdi'
09 Haziran 2020 21:51		 Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti
09 Haziran 2020 21:44
TBMM'de Ayasofya polemiği! Ak Parti: hayır oyu vereceğiz
09 Haziran 2020 21:33		 MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi
09 Haziran 2020 21:27
Bakan Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
09 Haziran 2020 21:06		 Erdoğan: Çalışanlarımız, emeklilikte daha rahat edecekler
09 Haziran 2020 20:44
'Ankara'da skandal görüntüler' haberine ilişkin açıklama
09 Haziran 2020 20:34		 Yeni vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor
09 Haziran 2020 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı23:12 - 'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'23:02 - Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor23:01 - Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı23:00 - Meclis'te Sayıştaya 5 yeni üye seçildi22:40 - Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddiası22:36 - Twitter'da mavi tık almanın yöntemi değişiyor22:33 - Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor22:21 - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi22:10 - Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat!
22:07 - 'Derman' TSK'nın yükünü taşımaya hazır21:57 - Ölümcül tehlike geri döndü! Vakalar bu yıl erken başladı21:52 - 'Olmayacak vaatlerde bulundular, şimdi ağlıyorlar'21:51 - 'Türkiye Varlık Fonu, emekleme dönemini yeni bitirdi'21:50 - Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu21:45 - Krediler ikinci el araç satışını arttırdı21:44 - Metin Kıratlı: Resmi yazışma yönetmeliği değişti21:33 - TBMM'de Ayasofya polemiği! Ak Parti: hayır oyu vereceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
9 Haziran 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan, 65 yaş ve 18 yaş kısıtlamaları ile düğün salonları açıklaması
Erdoğan'dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor?
Büyük FETÖ operasyonu: 181'i muvazzaf 191 kişiye gözaltı
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kabinenin gündemi 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten 'tek tıkla' ulaşılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere 2
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 1
benzine yine zam yapılması 2
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
sigortasız arı çalıştırmak 1
ayşegül atik 1
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
Kolonyalamak 2
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
SON İLANLAR
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Adana 10. Tanker Üst Kom. İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
Trabzon Ulaşım Aş Geçici 60 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi Geçici 36 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam