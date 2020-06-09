'Salgında yükselme olursa tekrarsokağa çıkma yasağı olur'
|09 Haziran 2020 23:12
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Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, herkesin cevabını merak ettiği "Sokağa çıkma kısıtlaması tekrar gelir mi?" sorusuna, "Eğer dikkatsizlik ve tedbirsizlik olursa, tekrardan salgında yükselme veya başa dönme başlarsa, elbette hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur" şeklinde cevap verdi.
"MESAFE, MASKE VE HİJYEN KONUSUNA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"
Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de koronavirüs salgınının seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik olması durumunda sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere uygulanan diğer kısıtlamaların tekrardan gündeme geleceğini belirten Özlü, "Umarım bu olmaz. Ama şu andaki bütün stratejimiz artık evlerde mahsur kalmadan hayata tekrar geri dönmek. Ama bunu yaparken de mesafe, maske ve hijyen konusunda özen göstermek. Bu üç tedbirden ödün vermezsek her şeyi yapabiliriz. Ama eğer dikkat edilmezse salgında bulaş hızlanırsa kısıtlayıcı tedbirler tekrardan alınabilir. Çok dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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