Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
|09 Haziran 2020 23:16
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Mersin'de engelli rolü yaparak insanların manevi duygularını sömüren dilencinin bacağına sardığı sargı bezinin içinden dilenerek topladığı paralar çıktı.
Korona virüs salgınına karşı işyerlerini denetleyip, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvva-i Milliye Parkı civarında, sol bacağı sarılı ve koltuk değnekli bir şahsın dilendiğini gördü. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun talimatı ile dilencinin yanına giden ekipler, yaptıkları ilk kontrol ve gözlemler sonucu, şahsın bedensel engelli olmadığını, sadece sol bacağını sargı beziyle sardığını ve koltuk değneği taşıdığını tespit etti. Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu'nun, "Sen engelli değilsin, insanları kandırıyorsun?" tepkisine, ısrarla "Kalçam sakat" yanıtını veren dilencinin engelli olup olmadığının anlaşılması için bacağından çıkarılan sargı bezinin arasından, sadece 2 saatte dilenerek elde ettiği 56 lira para çıktı.
57 yaşındaki Lütfi D.'nin dilenerek topladığı paraları sol bacağına sardığı sargı bezinin içerisine sakladığına tanık olan civardaki vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar, dilencilere yönelik denetimleri nedeniyle zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koltuk değneği kullanarak kendisini bedensel engelli gibi gösteren şahıs hakkında yasal işlem başlattı ve topladığı paralara da tutanakla el koydu. Zabıta yetkilileri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını sömüren kişilere itibar etmemelerini istedi.
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