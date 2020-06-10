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10 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları.
 10 Haziran 2020 00:03
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10 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/19:00)

3- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan Bütçe Komisyonu'nda, bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.15)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı iş gücü istatistikleri ile nisan ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

Anadolu Ajansı
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