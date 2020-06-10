Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
|10 Haziran 2020 02:06
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10 Haziran 2020 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 31151
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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