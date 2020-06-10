1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti

Ayasofya'nın üzerinden ortalığı ayağa kaldıran Batı'nın tarihi yapılara bakışı ortada. Ele geçirdikleri topraklarda halka soykırım uygulayan Batı'nın acımasızlığından Osmanlı dönemi eserleri de kurtulamadı. Yüz yıllardır ayakta duran ecdat yadigarları özellikle Balkanlar'da vandallığın kurbanı oldu
 10 Haziran 2020 06:41
Yazdır
Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti

Osmanlı'nın mührünü vurduğu eserler yakılıp, yıkılıp yağmalanırken çok azı bugün ayakta. Yıkılıp yakılan, yağmalanan eserlerden bazıları şöyle:

AHIR YAPTILAR

* 1494 yılında Üsküp'te yapılan Burmalı Camii, 1925'te Sırp rejimi tarafından yağmalandı ve yıkıldı.

* Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik'teki Yeni Cami, 1902 yılında yapıldı. Bugün müze olarak kullanılıyor.

* 1422 yılında Dimetoka'da inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii, türlü yağmaya maruz kaldı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde duruyor.

* 1526 yılında Kosova'nın merkezine yaptırılan Evrenos Yakup Bey Camii'nin, bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş.

* Ethem Bey Camii Arnavutluk'un Tiran kentinde. 1966 yılından beri ibadete kapalı.

BAZILARI AYAKTA KALABİLDİ

Balkanlar'da Osmanlı'nın imzasını taşıyan bazı camiler de her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı:
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı
10 Haziran 2020 07:45		 Bölgeye göre tedbir gelebilir
10 Haziran 2020 07:40
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
10 Haziran 2020 07:31		 Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak
10 Haziran 2020 07:31
Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor
09 Haziran 2020 23:02		 Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor
09 Haziran 2020 22:33
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
09 Haziran 2020 21:50		 Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
09 Haziran 2020 20:53
Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken
09 Haziran 2020 20:33		 Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi
09 Haziran 2020 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu07:45 - Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı07:40 - Bölgeye göre tedbir gelebilir07:38 - Protestolar yüzünden koronavirüs yayılıyor07:31 - Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak07:31 - Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı07:28 - ABD'de FETÖ okuluna kapatma kararı07:17 - Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifrelemesi bulundu07:05 - On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak07:00 - Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
06:57 - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı06:56 - Valilik kararnamesindeki tek kadın vali06:47 - Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti06:45 - Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek06:42 - Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı06:41 - Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti06:34 - 1 nolu CBK'da 9 maddelik değişiklik yapıldı06:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair yazı
Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifrelemesi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahir karapınar 1
yumurta 1
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 1
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
mansur yavaş 2
ice man 1
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
bayan mı kadın mı sorunsalı 3
hasan ali kaldırım 3
Videolu yemek tarifleri 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam