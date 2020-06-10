Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti
|10 Haziran 2020 06:41
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Osmanlı'nın mührünü vurduğu eserler yakılıp, yıkılıp yağmalanırken çok azı bugün ayakta. Yıkılıp yakılan, yağmalanan eserlerden bazıları şöyle:
AHIR YAPTILAR
* 1494 yılında Üsküp'te yapılan Burmalı Camii, 1925'te Sırp rejimi tarafından yağmalandı ve yıkıldı.
* Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik'teki Yeni Cami, 1902 yılında yapıldı. Bugün müze olarak kullanılıyor.
* 1422 yılında Dimetoka'da inşa edilen Çelebi Sultan Mehmet Camii, türlü yağmaya maruz kaldı ve ahır olarak kullanıldı. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde duruyor.
* 1526 yılında Kosova'nın merkezine yaptırılan Evrenos Yakup Bey Camii'nin, bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiş.
* Ethem Bey Camii Arnavutluk'un Tiran kentinde. 1966 yılından beri ibadete kapalı.
BAZILARI AYAKTA KALABİLDİ
Balkanlar'da Osmanlı'nın imzasını taşıyan bazı camiler de her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı:
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