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Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri DMO'dan temin etmek zorunda olacak
 10 Haziran 2020 06:45
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Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri DMO'dan temin etmek zorunda olacak

İşte Resmi Gazetede yayımlanan karar

Memurlar.net'in Notu: Sadece SGK ve İŞKUR 5018 sayılı Kanununda IV sayılı cetvelde yer almaktadır.

Memurlar.Net
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