Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri DMO'dan temin etmek zorunda olacak
|10 Haziran 2020 06:45
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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri DMO'dan temin etmek zorunda olacak
İşte Resmi Gazetede yayımlanan karar
Memurlar.net'in Notu: Sadece SGK ve İŞKUR 5018 sayılı Kanununda IV sayılı cetvelde yer almaktadır.
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