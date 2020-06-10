Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre terör örgütü PKK'lı kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişi olarak görevlendirilirken Diyarbakır Valiliği'ne Münir Karaoğlu getirildi. Ayrıca yine geçmişte kayyum atamaları yapılan Siirt ve Mardin valiliklerde de değişim yaşandı. Siirt Valiliği'ne Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu atanırken, Mardin Valiliği'ne ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

Diyarbakır'a yeni atama

2019 yılında terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doldurarak belediyeyi adeta bir PKK yuvası haline getiren eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekilliğine atanmıştı. Yayınlanan son kararname ile birlikte Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişliğine atanırken, Diyarbakır'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu atandı.