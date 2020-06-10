Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti
|10 Haziran 2020 06:47
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre terör örgütü PKK'lı kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişi olarak görevlendirilirken Diyarbakır Valiliği'ne Münir Karaoğlu getirildi. Ayrıca yine geçmişte kayyum atamaları yapılan Siirt ve Mardin valiliklerde de değişim yaşandı. Siirt Valiliği'ne Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu atanırken, Mardin Valiliği'ne ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş atandı.
Diyarbakır'a yeni atama
2019 yılında terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doldurarak belediyeyi adeta bir PKK yuvası haline getiren eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekilliğine atanmıştı. Yayınlanan son kararname ile birlikte Güzeloğlu Mülkiyet Başmüfettişliğine atanırken, Diyarbakır'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu atandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak
10 Haziran 2020 07:05
|Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
10 Haziran 2020 06:56
|Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek
10 Haziran 2020 06:45
|Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat!
09 Haziran 2020 22:10
|2021'den sonra büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
09 Haziran 2020 20:52
|Lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatleri uzatıldı
09 Haziran 2020 19:37
|YÖK'ten tezler hakkında kişisel verilerin korunması uyarısı!
09 Haziran 2020 19:18
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
09 Haziran 2020 18:55
|Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
09 Haziran 2020 18:51
|Bursa emniyetinde korona alarmı: 50 memura test yapıldı
09 Haziran 2020 18:04