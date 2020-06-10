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On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanesi olmayan iller için çalışma yapacak. Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van'da yapılacak planlamalar sonunda hastanelerin inşa süreci başlayacak
 10 Haziran 2020 07:05
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On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak

En son İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hizmete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehrin 30'una da şehir hastanesi yapmak" açıklamasında bulunmuştu. Adana Şehir Hastanesi bin 550, Mersin Şehir Hastanesi bin 294, Isparta Şehir Hastanesi 755, Yozgat Şehir Hastanesi 475, Kayseri Şehir Hastanesi bin 607, Manisa Şehir Hastanesi 558, Elazığ Şehir Hastanesi bin 38, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 3 bin 711, Eskişehir Şehir Hastanesi bin 81, Bursa Şehir Hastanesi bin 355 ve İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de 2 bin 682 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Yeni şehir hastanelerinin de inşaatı sürüyor. Hizmete açıldığında Konya Karatay Şehir Hastanesi bin 250, Tekirdağ Şehir Hastanesi 480, Kütahya Şehir Hastanesi 610, Kocaeli Şehir Hastanesi bin 210, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3 bin 624, Gaziantep Şehir Hastanesi bin 875, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip olacak. Bu hastanelerin gelecek yılın sonuna kadar hizmet vermeye başlayacak.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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