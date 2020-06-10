Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifrelemesi bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin TSK'ya sızabilmesi mülakat sınavlarında uyguladığı şifreleme yöntemleri birer birer çözülüyor. Son şifreleme yönteminin tespit edildiği yer, örgütün kuruluşundan itibaren hem sivil hem askeri yapılanmasının temellerinin atıldığı İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2005, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden şifreleme yapılması suretiyle örgüt mensuplarının TSK içerisine sızdığını belirledi. Söz konusu usulün ilk kez tespiti ile birlikte düğmeye basan başsavcılık, bu yöntemi kullanarak TSK içerisine sızan 181'i muvazzaf 191 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. İzmir merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda yer alan şüpheliler arasında 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 8'i muvazzaf olmayan havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 2'si ise askeri okuldan ilişiği kesilen askeri öğrenci bulunuyor.

9 YILLIK SINAV VERİLERİ KAYIP

Şüphelilerin 2005, 2011 ve 2012 yıllarında İzmir'de yapılan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu (HAMYO) mülakatlarında örgüt mensupları tarafından mülakat aday numarası üzerinden belirlenen formüle (şifreye) uygun aday numarası aldıkları tespit edildi. Örgütün tespit edilen yöntemle HAMYO'ya sızdırma yönteminin deşifre olmasını engelleme amacıyla mülakat verilerini mümkün olduğu kadar yok etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

154'Ü ANKESÖRLÜ TELEFONA TAKILDI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitler örgütün kriptolarının halen TSK içerisinde aktif bir şekilde yer aldığını ortaya koyuyor. Tespitlere göre gözaltı kararı verilen 191 şüpheliden 154'ünün mülakat aday numarası avantajlı kodlama bilgisine sahip olması dışında, ankesörlü telefon hat irtibatlarına da rastlandı. 191 şüphelinin de bugüne kadar herhangi bir adli işlem görmediği elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

Mustafa Sait Özkan

En yüksek notla okula seçiliyordu

Hürriyet'in haberine göre; askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifreleniyor, şifreli aday FETÖ'cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçiliyordu. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ'cü olmasa da, FETÖ'cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlanıyordu. E.A. itiraflarında örnekler de verdi. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler.

Adayların numaraları incelemeye alındı

E.A.'nın anlattıkları FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda mercek altına alındı. Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerekiyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı.

Şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı

İki yıl sonunda tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı. Bilirkişi heyeti 13 Aralık 2019'da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, "Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür" dedi. Rapora göre örgüt 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti.