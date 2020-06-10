Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak
|10 Haziran 2020 07:31
|Yazdır
Sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye, modern alt yapısı ile yaşlı ve estetik tedavilerinde de merkez ülke olmaya aday. AK Parti MKYK'da sağlık turizmi kapsamında Türkiye'nin hedefleri ele alındı. Buna göre Türkiye'de bundan sonra yapılan büyük hastanelerde de yabancı hastaların tedavi edileceği vurgulandı. Toplantıda, jeotermal ve kaplıca turizmi kapsamında Türkiye'de belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış yerlerin tanıtımının yapılacağı kararlaştırılırken, Rusya ve İngiltere'den turist gelmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede gelinen noktayı ve sağlık turizmi ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıdan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefleri değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'nin hedeflerini anlattı. Özellikle sağlık turizminden Avrupalıların ve estetik operasyon geçirenlerin yararlandığına dikkat çekilen toplantıda, hastaların Türkiye'ye gelip hem tatillerini yaptığı hem de tedavilerini gerçekleştirdiği anlatıldı.
YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
MKYK'da bundan sonra Türkiye'de yapılan büyük hastanelerde yabancı ülkelerden gelen hastaların da tedavi edileceği belirtilirken, Malatya'da yapılan bir hastanenin yapımının tamamlandığı ve yakında açılacağı kaydedildi. Jeotermal ve kaplıcalar başta olmak üzere sağlık turizmi doğrultusunda Türkiye'nin belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış bölgelerinin yurt dışında tanıtımı yapılacak. Öte yandan Türkiye, Avrupa ülkeleri ile temas kurmaya başladı. Yapılan temaslar kapsamında Rusya ve İngiltere'nin Türkiye'ye turist göndermeye başlayacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, sağlık açısından Türkiye'nin avantajlı bir ülke olduğunu belirterek, "En çok saç ektirmek, gözlerine lazer yaptırmak, burun kaldırma gibi birçok estetik operasyonları için geliyorlar. Hem de çok uygun fiyata tedavi oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Fazlı Şahan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı
10 Haziran 2020 07:45
|Bölgeye göre tedbir gelebilir
10 Haziran 2020 07:40
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
10 Haziran 2020 07:31
|Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti
10 Haziran 2020 06:41
|Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor
09 Haziran 2020 23:02
|Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor
09 Haziran 2020 22:33
|Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
09 Haziran 2020 21:50
|Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
09 Haziran 2020 20:53
|Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken
09 Haziran 2020 20:33
|Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi
09 Haziran 2020 19:16