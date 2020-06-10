Yüksek Fen Kurulunda bir hukukçu olacak

Yüksek Fen Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesi bulunmaktadır. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesin göre, Yüksek Fen Kurulunda bir hukukçu bulunması zorunluluğu getirildi.

Eski düzenleme:

(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekir.

Yeni düzenleme:

"(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlannm birinden mezun olmaları gerekir."