Yüksek Fen Kurulunda bir hukukçu olacak
|10 Haziran 2020 09:00
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Yüksek Fen Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesi bulunmaktadır. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesin göre, Yüksek Fen Kurulunda bir hukukçu bulunması zorunluluğu getirildi.
Eski düzenleme:
(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekir.
Yeni düzenleme:
"(2) Yüksek Fen Kurulu; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere onyedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlannm birinden mezun olmaları gerekir."
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