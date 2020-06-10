Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın önlenmesi çabaları kapsamında Son dönemde dünyada gündeme gelen konulardan birisi de antikor IgG testleri. Bu testler aşının bulunması için büyük bir önem taşıyor. Bazı ülkeler antikor testleri yaparak yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olan kişileri tespit etmeyi hedefliyor. On gün önce ilk kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Covid-19 servisindeki çalışanlara ve hastalığı atlatmış olanlara IgG testi yapıldı. Beklenenin aksine çok az kişide pozitif tespit edildi. Konunun uzmanı İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim ve Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan ile antikor testini konuştuk.

300 KİŞİDE TEST YAPILDI

Dışarıda ücret karşılığında antikor testi yapıldığına dair olan söylentileri yalanlayan Ağaçfidan, "Bir hafta on gündür sadece kendi çalışanlarımız ve gerek görüldüğünde de İstanbul Tıp fakültesi hastaların üzerine yapıldı. Fakültemiz dışındaki hastalara veya kişilere ücret karşılığında herhangi bir antikor testi yapılmamıştır. Çalışanlarda da belli grubu belirledik. Bir haftada yaklaşık 300 kişide test yaptık. Bu kişilerde Beklenenin aksine antikor oranın yüksek olmadığını gördük. Bu sonuçlar test edilenler arasında hastalıkla ilişki olmadığı gözlemlenmektedir. Çok az kişide pozitif sonuç tespit ettik. Sonuçlar kişilerin Covid-19 virüsiyle temas etmediklerinin bir göstergesi olabilir" şeklinde konuştu.

HASTALIKLA İLİŞKİ TARANIYOR

Virüse karşı oluşan antikorlara bakıldığını söyleyen Ağaçfidan,"PCR testi ağızdan ve burundan sürüntü örnekleri alınarak Covid19 virüsünün nükleik asitine bakılarak yapılmaktadır. Antikor testinde ise hastadan kan alınarak gerçekleştirilmektedir. Hastanın kanı çevrilmekte ve daha sonra seruma ayrılmaktadır. Biz bu serumda virüse karşı oluşmuş antikorlara bakıyoruz. Bu antikorlar IgG tipi antikorlardır. Bu antikorlar kişinin hastalığı geçirip geçirmediği yada hastalıkla ilişkisi olup olmadığını saptamaktadır. Kişi hastalığı geçirmişse IgG antikorları pozitif olmaktadır." dedi

Ayşe Mine Alioğlu