1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 10 Haziran 2020 07:31
Yazdır
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı
10 Haziran 2020 07:45		 Bölgeye göre tedbir gelebilir
10 Haziran 2020 07:40
Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak
10 Haziran 2020 07:31		 Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti
10 Haziran 2020 06:41
Epilepsi hastaları 'pil' tedavisiyle sağlığına kavuşuyor
09 Haziran 2020 23:02		 Koronavirüs analizi! Enfekte olan 4 kişiden 1'inde görülüyor
09 Haziran 2020 22:33
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
09 Haziran 2020 21:50		 Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
09 Haziran 2020 20:53
Prof. Ergönül: Tedbiri elden bırakmak için çok erken
09 Haziran 2020 20:33		 Azmiyle örnek oldu! Milli Eğitim Bakanı'ndan yardım istedi
09 Haziran 2020 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu07:45 - Bağışıklık oranı yüksek değil: Son bir haftada 300 kişiye antikor testi yapıldı07:40 - Bölgeye göre tedbir gelebilir07:38 - Protestolar yüzünden koronavirüs yayılıyor07:31 - Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak07:31 - Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı07:28 - ABD'de FETÖ okuluna kapatma kararı07:17 - Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifrelemesi bulundu07:05 - On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak07:00 - Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
06:57 - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı06:56 - Valilik kararnamesindeki tek kadın vali06:47 - Üç şehrin Belediye Başkanvekili değişti06:45 - Kamu kurumları, bazı mal ve hizmetleri DMO'dan temin edecek06:42 - Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı06:41 - Batı'nın yak yık yağmala zihniyeti06:34 - 1 nolu CBK'da 9 maddelik değişiklik yapıldı06:25 - 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair yazı
Matematikçiler çözdü FETÖ'nün şifrelemesi bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 1
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
Telefon alarmını hiç ertelemeden kalkan kişi 3
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 3
Videolu yemek tarifleri 2
turan kupası 2
koronavirüste 2.dalga ihtimali 6
hafta sonu kaçamak yapmak 4
mansur yavaş 2
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam