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Milli emlak denetmenleri, unvanlarına kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında, milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlara eski kadro unvanları olan milli emlak denetmeni kadrosuna atanma hakkı verildi.
 10 Haziran 2020 08:10
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Milli emlak denetmenleri, unvanlarına kavuştu

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısmında yapılan düzenlemeye göre, milli emlak denetmeni ve denetmen yardımcısı kadrosu yeniden ihdas edildi.

Yapılan düzenlemeye göre,

1- Çevre ve şehircilik uzmanı kadrosuna atanmış bulunan eski milli emlak kontrolörleri, başmüfettiş veya müfettiş kadrosuna atanacaktır.
2- Milli emlak uzmanı kadrosuna atanmış olan milli emlak denetmenleri ise eski unvanları olan milli emlak denetmeni kadrosuna atanacaktır.
3- Kadrolara atanma süreci 1 ay içinde, talep üzerine yapılacaktır.

İşte Kararnamenin ilgili hükümleri:

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesinin başlığı "Uzman ve denetmen istihdamı" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Bakanlık taşra teşkilatında milli emlak iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir."
"(3) Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyannca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir."

GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çevre ve şehircilik uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak denetmeni kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun milli emlak denetmeni kadrolarına atanırlar.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır.
Memurlar.Net - Özel

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