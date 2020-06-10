Protestolar yüzünden koronavirüs yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pazar günü 136 binden fazla insanın yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Temastan kaçınarak kendilerini izole eden Avrupalılar geçtiğimiz hafta sonu ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından "Black Lives Matters" protestoları için sokaklara döküldü. Paris'te beş bin, Brüksel'de 10 bin Berlin'de ise yaklaşık 15 bin kişilik gruplar görüldü. Bilim adamları kitle toplantılarının koronavirüs vakalarında yeni bir dalgalanmaya sebep olabileceğini söyledi. 7,2 milyondan fazla insan virüse yakalandı ve en az 409 bin kişi öldü. Bu sayının eksik olduğu tartışmaları ise hala sürüyor. Pazar günü 27 bin kişini hastalığa yakalandığı Brezilya en çok vaka bildiren ülke olurken ABD'de bu sayı 22 bin olarak kayıtlara geçti. Hindistan ise 10 bin vaka bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Yeni vakaların dörtte üçü Güney Amerika ve Güney Asya'da ortaya çıktı. Buralarda vaka sayısı hızla arttı. Afrika ülkeleri daha yüksek enfeksiyon oranları bildiriyor. Avrupa'daki durum iyileşmekle birlikte global olarak kötüleşme yaşanıyor" dedi. Protestolar sırasında ne yapılacağı konusunda açıklama yapan uzmanlar, mesafe ve maske konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

UZMANLAR: İYİ BİR FİKİR DEĞİL

¥ Amsterdam Üniversitesinde virolog olan Menno D. de Jong: Protestoların riskli olduğunu anlamak için doktor olmanız gerekmiyor.

¥ İngiltere'deki East Anglia Üniversitesinde profesör olan Paul Hunter: İnsanlar, ABD'de yaşananlara karşı. Tepki göstermeleri de haklı fakat protestolar Covid-19 riskini artırıyor.

¥ Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Lauterbach: İtalya ve İspanya'da bazı süper serpme olayları yaşandı. Irkçılık karşıtı toplantılar kaçınılmaz koronavirüs ölümleri olmadan yapılmalıdır.

¥ Belçika'dan virolog Marc Van Ranst: Koronavirüs söz konusu olduğunda, bu protestolar iyi bir fikir değildi.

¥ İngiltere Nottingham Üniversitesinden Prof. Dr. Keith Neal: Protestolar yasaklanmalı. Başkaları da riske giriyor.

OSMAN SAĞIRLI