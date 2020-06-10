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Bölgeye göre tedbir gelebilir

Toplu taşımada yoğunluğu azaltıp, mesafeyi korumak için İstanbul'a 'kademeli mesai' gündemde. Mesai saatleri bölünecek, çalışanlar aynı anda yola çıkmayacak.
 10 Haziran 2020 07:40
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Bölgeye göre tedbir gelebilir

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda 1 Haziran'da kaldırılan kısıtlamalardan sonra, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan toplu taşıma kullanımında sosyal mesafe kurallarına uyum için farklı öneriler gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun bazı üyeleri ile Prof. Dr. Mehmet Ceylan, büyükşehirlerde çalışanların mesai saatlerinin kademelendirilmesine geçilmesini önerdi. Bu yolla toplu ulaşım araçlarındaki yığılmaların önlenebileceğini dile getiren uzmanların önerileri, İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun da gündemine geldi.

BÖLGESEL KADEMELENDİRME

Kurulun yaptığı çalışmalar arasında trafiğin zirve yaptığı saatlerde yapılan yolculuklara farklı ücret uygulanması, bu saatlerde serbest kart uygulamasına son verilmesi ve ofis çalışanlarının evden mesai yapmalarının teşvik edilmesi gibi öneriler de yer alıyor. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Şu anda İstanbul'un hangi ilçesine ne kadar yolculuk yoğunluğu var, bu ilçelerde hangi işletmeler, hangi kamu kurumları var, bölge bölge nasıl bir mesai kademelendirilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığının vaka verilerini de göz önüne alarak bir değerlendirme yapıyoruz. Silivri'deki tapu dairesine kademeli bir mesai getirmenin merkezdeki trafiğe etkisi olmaz, ama merkezdeki ilçelerde bu uygulama trafikteki yığılmaların ve toplu taşıma araçlarındaki insan yoğunluğunun önüne geçer. Eylülde okullar ve üniversiteler açıldığında bu yoğunluğun önüne nasıl geçeriz, sosyal mesafeyi toplu ulaşımda nasıl koruruz, tüm bunlara ilişkin çalışma yapılıyor. Örneğin toplu ulaşımı yolculuklarında üniversite öğrencilerinin payı yüzde 30 civarında. Uzaktan eğitim ile bu oran düşürülebilir" diye konuştu.

ÖZEL ARAÇLAR %10 ARTTI

Ulaşım Bilim Kurulu, salgın dönemine ilişkin İstanbul'la ilgili bir trafik anketi de yaptı. GSM operatörleri üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, salgın nedeniyle özel araç kullanımı yüzde 33'ten yüzde 43'e yükseldi. Prof. Dr. Ilıcalı "İstanbul trafiğinde özel araçların sayısının artması demek, aynı zamanda trafik kaosu demek. Bunun önüne geçilmesi için toplu ulaşıma yönelik alınacak tedbirlerle yığılmaların azaltılmasını hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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