İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu.
|10 Haziran 2020 07:55
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26 Aralık 2018 tarihinden bu yana İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
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