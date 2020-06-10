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İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu.
 10 Haziran 2020 07:55
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İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu

26 Aralık 2018 tarihinden bu yana İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.

Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Memurlar.Net
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