Koronavirüsle mücadelede endişelendiren tablo

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Uzmanlar, ısrarla sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunmaya devam ederken, son 10 günlük sürede en yüksek vaka sayısı dün tespit edildi. 7 Haziran'da 914 olan yeni vaka sayısı, dün itibarıyla 993'e çıkarken, bu sayı 30 Mayıs'tan bugüne kadar kadar en yüksek olgu sayısı oldu. 6 Haziran'da 591, 7 Haziran tarihinde 613 olan yoğun bakım hasta sayısı ise dün itibarıyla 642 kişiye çıktı. Test sayısına göre pozitiflik oranı da son iki günde belirgin bir artış gösterdi. 4 Haziran günü yüzde 1.8, 5 Haziran'da yüzde 1.6 olan vaka artış hızı, 6 Haziran'da yüzde 2.4, 7 Haziran'da yüzde 2.5 olurken, bu oran 8 Haziran'da yüzde 2.8 seviyesi olarak tespit edildi.

'Çare mi bulundu'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise haftasonu özellikle sahillerde ortaya çıkan görüntüleri eleştirerek, vatandaşları şu uyarılarda bulundu: "Salgın durmuş, hastalık bizi terk etmiş değil. Virüs tedbirsizliği affetmiyor, her fırsatta bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürmeye devam ediyor. Hal böyleyken, haftasonu ortaya çıkan manzarayı yorumlamakta güçlük çekiyorum. Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok. Tavsiyelere uyulması gerekiyor. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Hepimize her şey olabilir. Tedbirli olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz. Hem kendimizi, hem de başkalarını riske atmayalım."

%3'e düştü

Son 1 ayda ölen vatandaşların yaş ortalaması 74.6 olurken, toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü kişilerden oluştu. Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranı ise yüzde 60'tan yüzde 3'e düştü. Yoğun bakıma giren hastalarda ise vefat oranının yüzde 58'den yüzde 7 seviyesine geriledi.

Bağışıklık çok düşük

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül de vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, önlemlerden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Önder Ergönül, "Toplum bağışıklığının bir ara daha yüksek olacağını düşünmüştük ama görülen o ki yapılan bazı küçük çaplı antikor testleri sonuçlarına göre şu an bu oran sadece yüzde 5 civarında. O yüzden toplum bağışıklığına ulaşmaktan çok çok uzağız. Hatta daha bile düşük çıkabilir bu oran. Bu nedenle tedbiri elden bırakmak için de çok erken" dedi.