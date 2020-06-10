Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
|10 Haziran 2020 09:18
|Yazdır
Suç mağdurlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre, suç nedeniyle fizikseli ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören mağdurlar ile suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar olarak tanımlanan Kırılgan Gruplara destek verilecek.
Bu bağlamda, Adli yargı ilk derece adalet mahkemesi adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde ve denetiminde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacak.
Kurulacak müdürlüklerde ise toplamda 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı çalıştırılacak.
10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamenin "Atama İzni" başlıklı Geçici birinci maddesine göre, ihdas edilen 910 kadroya açıktan veya naklen alım yapılabilecek. Açıktan atama yapılması halinde, KPSS puanına göre ilana çıkılacak.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bedelli askerlikte sınavlar ne olacak?
10 Haziran 2020 09:49
|Bir ilimizde cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi
10 Haziran 2020 09:34
|e-Nabız'da, kronik hastalıklar için güncelleme yapıldı
10 Haziran 2020 09:33
|Kamu meslek kuruluşlarının kaynakları 'tek hazine kurumlar hesabı' kapsamına alındı
10 Haziran 2020 09:32
|Devletin güvenliğine karşı suç işleyenlerin ödülü geri alınacak
10 Haziran 2020 09:30
|Adliye koridorundaki 'cinsiyetçi afiş' tepki üzerine toplatıldı
10 Haziran 2020 09:18
|Yüksek Fen Kurulunda bir hukukçu olacak
10 Haziran 2020 09:00
|Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
10 Haziran 2020 08:58
|Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
10 Haziran 2020 08:42
|On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak
10 Haziran 2020 07:05