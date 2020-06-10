Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

BASIN TOPLANTISINDA SAĞLIKÇILARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da merkeze çekildi. Vali Bektaş, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti. Vali Bektaş "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık." demişti.

Bu sözler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Vali Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak sağlık çalışanlarından şu sözlerle özür dilemişti: "Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak, kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum."

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMEN DİYE GAZETECİYE FIRÇA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir programda karşısında ayak ayak üstüne atarak oturan kişiye "Öğretmen misin" diye sorduktan sonra "Öğretmen gibi otur" şeklinde tepki gösterdi. Vali Toprak, gün boyunca konuşulan bu tepkisinin ardından yaptığı açıklamada "Muhabir olduğunu öğrendik. Öğretmen olsa da olmasa da bu tip oturuş uygun görülemez" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.