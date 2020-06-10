Plajlardaki beyaz tehlike
|10 Haziran 2020 08:49
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ÖLÜME GÖTÜREBİLİR
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Türk Toraks Derneği Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak: Erişkin ve çocuk akciğerleri, tozların tüm türlerine karşı hassastır. Akciğerlerde katılaşma ile sonuçlanan ve sonunda ölüme kadar tehlikeli tablolar oluşabilir. Solunum sağlığına zarar verme ihtimali büyüktür.
Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal: Birçok toz akciğerlere solunum yollarıyla ulaştığı zaman çok zarar verir. Akciğer dokusuna yapışarak hastalık oluşturabilir. Hiç hastalığı olmayan çocuklarda bile ileride astım oluşturabilecek bir risktir. Bu riski kimse almasın.
Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı: Mermer tozuna maruz kalmak, bronşlarda daralmaya yol açar. Bunun neticesinde de astım semptomları ortaya çıkar. Solunum sağlığı bozulur. Hırıltılı bir solunum oluşur. Nefes darlığı ortaya çıkar. Akciğere inen mermer tozlarının kalıcı hasarlara yol açma riski de var. Bu tehlikeli bir durumdur.
HİÇ SAĞLIKLI DEĞİL
Göğüs hastalıklı uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk: Kumsallara mermer tozu serpme çok riskli ve tehlikeli. Hiç sağlıklı bir durum değil. Mermer ustası ve işçisi gibi çalışanlarda bu tür hastalıklar görüyoruz. Sırf işletmeci mantığıyla böyle bir şey yapmak hiç doğru değil. Sağlık açısından bilimsel bir değerlendirme yapmadan bu tür bir uygulamaya gidilemez.
Plajlardaki beyaz tehlike
Bazı otellerin kumsala beyaz gözüksün diye döktüğü mermer tozları sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı.
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