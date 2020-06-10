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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
 10 Haziran 2020 08:58
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Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Memurlar.Net
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