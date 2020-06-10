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Ceylan Hemşire ölümden döndü

Hemşire Ceylan G., eski sevgilisi tarafından darp edilince polise başvurdu. Gözaltına alınan Nazır İlgin, adli kontrolle serbest kalınca genç kadının önünü keserek yine darp etti, boynundan bıçaklamak istedi.
 10 Haziran 2020 09:09
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Ceylan Hemşire ölümden döndü

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü Nazır İlgin (25), eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi (29) darp etti. Ceylan G. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis harekete geçti ve İlgin'i gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Nazır İlgin adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İlgin serbest kalır kalmaz, önceki gün 21.45 sıralarında Ceylan G.'nin yaşadığı sokağa gitti. Ceylan G.'yi darp edip, bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan G.'yi Nazır İlgin'in elinden kurtardı. Polis, İlgin'i kullandığı bıçakla gözaltına aldı. İlgin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ceylan G. ise ifadesinde, "3 gün önce ayrıldık. Sokakta karşılaşınca 'Yeniden barışalım' dedi kabul etmeyince de bıçakla saldırdı. Bıçağı boynuma saplamak için salladı. Elimle engellemeye çalıştım ve bu sırada elimi bıçak derin bir şekilde kesti. Engellememe rağmen bıçak boynumu da kesti" dedi.

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