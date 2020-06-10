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Adliye koridorundaki 'cinsiyetçi afiş' tepki üzerine toplatıldı

Çağlayan Adliyesi'nde fiziksel mesafeyi korumaya yönelik bilgilendirme afişinde kadının kenarda utangaç şekilde, erkeklerin ise bacaklarını açmış şekilde resmedilmesi, sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler sonrasında afişler toplatıldı.
 10 Haziran 2020 09:18
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Adliye koridorundaki 'cinsiyetçi afiş' tepki üzerine toplatıldı

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında fiziksel mesafeyi korumaya yönelik afişler, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Afişlerde "Güvenli mesafeyi koruyunuz" ifadelerinin altında bacakları açık şekilde oturan erkekler ve bacakları kapalı şekilde oturan bir kadın resmedildi.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Sosyal medyada çok sayıda kadın afişlere tepki göstererek, resimde kadının suç işlemiş gibi kenara oturduğunu ve iki yıl önce kadınların toplu taşıma araçlarında erkeklerin oturuşuna tepki olarak başlattıkları 'Yerimi işgal etme bacaklarını topla' kampanyasını hatırlattı.

Fotoğrafa ilk tepki gösteren Feminist Avukatlar grubundan Meriç Eyüboğlu, "Adliyedeki her türlü düzenleme başsavcılık onayından sonra hayata geçirilebiliyor. Bu skandal afişte sadece çizen ve hazırlayanların değil, idari sorumluluğa sahip olan başsavcılığın da hatası var.

İTİRAZIMIZ KADINA BİÇİLEN ROL

Bu afişle egemen algının toplumda kadına nasıl cinsiyetçi bir rol biçtiğini görüyoruz. Kenara ilişmiş ufaldıkça ufalan rahatsız bir kadın figürü ve bacaklarını açan iki erkek figürü. Bizim itiraz ettiğimiz toplumda kadına biçilen rol" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu delegesi Afet Gülen Büberci ise şunları söyledi: "Erkekler kadınları kafalarında nasıl düşünmek istiyorsa tam da öyle bir afiş çizmişler. Sağdaki kadının vücut dili içe kapanık erkeklerin ise bacakları aşırı açılmış. Kadına şiddet davalarıyla hiç karşılaşmamış insanlar, belki bu afişe tepkimizi garipseyebilir. Ama emin olsunlar çıkan kararlarla bu afişi yapanlar aynı zihniyete sahip. Kısacası adalet sisteminin kadına yönelik bakış açısı bu afişe yansımış. Kadınların tepkileri sayesinde afişler toplandı."

TWITTER'DAN TEPKİ YAĞDI

- Çizenin de asılması için onay verenin de kadın deyince aklına erkeklerle yan yana geldiğinde utangaç, rahatsız, ürkek biri geliyor belli. Herifler de özgüvenle yayılmış da yayılmış... Bacaklarınızı da afişlerinizi de toplayın densizler.

- Çizer, yanlışı içselleştirmiş ve üretmiş. #BacağınıToplaYerimiİşgalEtme kampanyasından haberi olmamış.

- Dünyanın en çirkin en saçma oturma şekli. Rezalet gerçekten adliye gibi bir yer de kadını ne kadar zavallı biçare göstermişler demek ki asıl zihniyetleri resimdeki kadın.
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