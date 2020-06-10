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Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker 3 şüpheli yakalandı.
 10 Haziran 2020 09:33
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Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker 3 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen astsubay A.Ş. ve uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri sınavlara girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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