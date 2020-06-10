e-Nabız'da, kronik hastalıklar için güncelleme yapıldı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, e-Nabız'da Kronik Hastalıklarda güncelleme yaptı.
|10 Haziran 2020 09:33
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, e-Nabız'da kronik hastalıklarda güncelleme yaptı.
6 Haziran'da yayımlanan Genel yazı sonrasında, daha önce e-Nabız2dan belge alabilenler, belge alamaz duruma gelmişti.
Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre e-Nabız'da bu gece yarısı saat 02:00 itibariyle güncelleme yapılmıştır. 6 Haziran 2020 tarihli Genel yazı hastalığı gösterilenler, e-Nabız'dan barkodlu belge üretebilmektedir.
İşte 6 haziran 2020 tarihli Genel yazıda yer alan kronik hastalıklar
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