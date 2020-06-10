İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı bürokratları değişti
|10 Haziran 2020 09:48
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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında 22 hizmet birimi yer almaktadır. Valiler kararnamesiyle, merkez teşkilatı yöneticilerinden 9'u değişti.
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel
Müdürü,
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü,
Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı,
Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü,
Mülkiye Müfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı,
Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı,
Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal ise Destek Hizmetleri Başkanı,
olarak atandı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valisi olurken, bu daire başkanlığına bir atama yapılmadı.
KİM NEREDEYE ATANDI?
Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi,
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Çankırı Valisi
İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Kütahya Valisi,
Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Valisi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi,
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi,
olarak atandı
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