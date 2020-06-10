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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Haziran 2020 09:55
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,79406,7950
Avro7,71707,7180
Sterlin8,65008,6930
ANKARA
ABD Doları6,78006,8100
Avro7,69007,7300
Sterlin8,60108,7830
Anadolu Ajansı
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