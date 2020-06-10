İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti
|10 Haziran 2020 10:04
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İşgücü İstatistikleri, Mart 2020
İşsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,0 oldu.
İstihdam oranı %42,0 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile %42,0 oldu.
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