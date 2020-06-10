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Öğretmenlerden seminer tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 22-30 Haziran'da okullarda mesleki çalışma programına katılacaklarını duyurdu. MEB'in paylaştığı bilgilere göre öğretmenler, mesleki çalışmalarını kendi okullarında yapacaklar. Ancak salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları il/ilçelerdeki okullarda çalışmalara katılabilicekler.
 10 Haziran 2020 10:06
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Öğretmenlerden seminer tepkisi

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre: Öğretmenler arasında seminer olarak bilinen mesleki çalışma programı kapsamında, koronavirüs döneminde öğrenme sürecindeki kazanımlara ilişkin eksikliklerin giderilmesi, bundan sonra yapılması gerekenler gibi önemli konular ele alınacak. Programda ayrıca öğretmenlere yönelik, resim, şiir, fotoğraf, kısa film yarışmaları, açık hava müzik dinletileri, müze gezileri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler de yer alıyor.

'Okullar hazır değil'

MEB'in aldığı seminer kararına öğretmenler ve sendikalardan tepki geldi. Çok sayıda öğretmenin bulunduğu okullarda, küçücük öğretmen odalarında fiziki mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken sendikalar, okullarda hijyen önlemleri yeterli mi, öğretmenlere ateş ölçümü, sağlık taramaları yapılacak mı gibi pek çok soruyla ilgili MEB'in detaylı bilgi paylaşmadığını vurguluyorlar. Salgın döneminde eğitimin online şekilde uzaktan yapıldığını hatırlatan sendikalar, seminerlerin de aynı şekilde yapılmasını talep ediyorlar.

Sosyal medyadan seslendiler

Karara tepki gösteren öğretmenler, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştılar:

- Herkesin okulu merkezde değil. Köye gitmek için şehir içi toplu taşımaya ve köy minibüsüne binmemiz gerekiyor. Normalleşme adına riski artırmamamız lazım.

- Batıdaki kalabalık okullarda dışarıdan gelen öğretmenlerle birlikte 100-200 öğretmen seminer alacak. Konferans salonunda sosyal mesafe uygulanamaz hale gelir. Seminerler online verilebilir.

- Online seminerle riski sıfıra indirebilirken insanların bir araya gelmesi 2. dalgaya davet çıkarmaktır.
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