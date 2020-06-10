1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaygısı

Üniversitelerde 15 Haziran'dan itibaren yaz okulu uygulamasına başlanacak. Koronavirüs nedeniyle yurtlarını ve kiraladıkları evleri boşaltan öğrenciler, yüz yüze eğitim almaları durumunda barınma sorunu yaşayacakları için tepkililer. Vakıf üniversitelerine bahar dönemi için ücret ödeyenler ise yaz okuluna tekrar para yatırmak istemiyorlar.
 10 Haziran 2020 10:07
Yazdır
Üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaygısı

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle devlet ve vakıf olmak üzere tüm üniversitelerde bahar döneminde 16 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim verilemedi. Uzaktan eğitim yoluyla yılı bitiren üniversiteler, normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran'dan itibaren akademik takvimlerine dönebilecek. Bu durumda üniversiteler, uygulamalı eğitimler verebilecek ve yaz okulu açabilecek. Öğrencilerin derslerindeki başarısızlıklarını telafi etmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için hayata geçirilen bir sistem olan yaz okulu, üniversitelerin senatolarının aldığı kararlarla uygulanıyor. Kimi üniversiteler koronavirüs nedeniyle yaz okulunu uzaktan eğitimle kimileri de yüz yüze yapma kararı aldı. Bazı üniversiteler hiç yaz okulu açmazken bazıları da öğrencilerden gelen talep doğrultusunda belli kontenjanla derslere göre yaz okulu açmayı planlıyor.

Barınma büyük sorun

Öğrencilerden yaz okulu uygulamasına yönelik farklı tepkiler geliyor. Kimi telafisini yapmak istediği ders için üniversitesinden yaz okulu açmasını talep ederken, kimi uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitim verilmesini istiyor. Koronavirüs nedeniyle yurtlarını ve kiraladıkları evleri boşaltan öğrenciler ise üniversitelerinin yüz yüze eğitim vermesi nedeniyle geri dönmek durumunda kalacakları, tekrar yurt ve ev bulma telaşına düşecekleri için uzaktan eğitime devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Yaz okullarında derslerin, kredilerine göre ücretler de değişiyor. Devlet üniversitelerinde ders ücretleri düşük tutulurken vakıf üniversitelerinde öğrenciler daha yüksek ücretlerle karşılaşıyor. Örneğin 1 kredili dersin ücreti 2 bin TL iken 6 kredili derste ücret 7 bin 500 TL'ye çıkabiliyor. Bu da en az 1 kredili 2 ders için yaz okuluna gidecek öğrencinin cebinden 4 bin TL'nin çıkması anlamına geliyor. Özellikle vakıf üniversitesine giden öğrenciler öğrenim ücretlerini yatırmalarına rağmen yaz okuluna tekrar ücret ödemek istemiyorlar. Yaz okulu uygulamasına öğrencilerden gelen görüşler şöyle:

'Mağdur etmeyin'

- Üniversitemizde birçok bölümde yaz okulu varken hukukta olmaması büyük bir eksiklik. Biz de yaz okulu istiyoruz.

- Okulumuz uzaktan eğitim şeklinde yaz okulu yapıyormuş, acaba ödeme yaparken paranın fotoğrafını mı çekip atsak?

- Mühendislik fakültesi öğrencileri olarak pandemi sürecinde mağdur olmamak ve üniversitenin uzamaması için yaz okulu istiyoruz.

- Bize ekonomik kriz vurmuyor zaten. Harç ücreti, dönem başı kiralanan evler, yaz okulu ücreti, yani yazık ailelerimize.

- Okuduğumuz vakıf üniversitesinde yaz okulunu devlet üniversitelerinde yapabiliyorken üniversite yönetimi aldığı kararla bunu engelledi. Bu hak gaspı bizi maddi açıdan zora sokmaktadır!

- Üniversitemizde yaz okulu açılmadığı halde geçen yıl başka üniversitelerden ders almaya izin verildi. Lütfen bu yıl da verin, çalışıp mezun olalım artık!

- Yaz okuluna gidemezsem yurt dışında çalışma fırsatını kaçıracağım. Yaz okulunun olacağını söylediniz ve planlarımızı buna göre yaptık, mağdur etmeyin!

- Geçen yıl bir ders 1.890 TL iken bu yıl 2.268 TL, bu ücretlerin bu kriz ortamında nasıl ödeneceği ise muamma. Diğer üniversiteler uzaktan eğitimde yaz okulu masrafı düşeceğinden dolayı indirim yaparken, bizim üniversitemiz zam yapıyor.

'Şartlar yumuşatılsın'

- Yaz okulu olacaksa bunun fakülte hocalarının inisiyatifine bırakılması öğrenciler arasında eşitsizliğe yol açmakta. Çünkü başka bir üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri, yaz okulunda derslerini verebilirken bize başka üniversitenin yaz okuluna gidin denildi. Taleplerimiz doğrultusunda bazı hocalarımız şartların elverdiği ölçüde, yaz okulunda açılacak dersler konusunda bize yardımcı olacaklarını belirtti. Yaz okullarının açılmasının belli sayıda öğrenci talebine bağlı olması, sayı yeterli olmadığında derslerin başka üniversitede alınabilmesi ve öğrencide aranan şartların yumuşatılması gerektiğini düşünüyorum.

- Çoğu fakültede yaz okulu olmasına rağmen hukuk gibi zor bir bölümde üniversitemizde yaz okulu açılmadı. Çevremdeki birçok arkadaşım tek dersten ya da 2 dersten dolayı mezun olamamakta. Sesimizi herkese duyurmaya çalışıyoruz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre
10 Haziran 2020 09:52		 YÖK Başkanı Saraç 'Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi' ile görüştü
06 Haziran 2020 10:24
Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni
05 Haziran 2020 08:05		 Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:21
YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı
03 Haziran 2020 11:24		 Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı
03 Haziran 2020 10:32
Ege Üniversitesi'nde korona için aşı enstitüsü kuruluyor
03 Haziran 2020 09:39		 YÖK Başkanı, başarılı beyinleri, öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı
02 Haziran 2020 10:14
Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı
30 Mayıs 2020 10:51		 YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın
28 Mayıs 2020 02:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - İçişleri, 81 İl valiliğini, 'Asker Uğurlaması' konusunda bir kez daha uyardı11:45 - Göç İdaresinden 'Türkiye'ye giriş yasakları' açıklaması11:43 - MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu11:40 - ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı11:39 - 'Öğretmenlerin mesleki çalışmaları online ortamda yapılmalı'11:31 - Evlenecek çiftler düğün için gün almaya başladı11:26 - İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü11:20 - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı11:18 - 'Ayasofya'nın açılması yönünde hukuki engel yok'
11:18 - Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda11:18 - FETÖ'nün, 'futbolda var olma' taktiği11:17 - Şampiyonun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla katlandı11:10 - MEB okul öncesi çocuklara yaz okulları açacak11:04 - Sosyal medya uzmanları öğretmenlerin uzaktan eğitime uyumunu araştırdı11:00 - FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi10:56 - Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı10:55 - Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
ayşegül atik 1
tahir karapınar 1
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
corona virüs vaka sayısı 3
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 4
turan kupası 2
yumurta 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam