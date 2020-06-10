Üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaygısı

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle devlet ve vakıf olmak üzere tüm üniversitelerde bahar döneminde 16 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim verilemedi. Uzaktan eğitim yoluyla yılı bitiren üniversiteler, normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran'dan itibaren akademik takvimlerine dönebilecek. Bu durumda üniversiteler, uygulamalı eğitimler verebilecek ve yaz okulu açabilecek. Öğrencilerin derslerindeki başarısızlıklarını telafi etmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için hayata geçirilen bir sistem olan yaz okulu, üniversitelerin senatolarının aldığı kararlarla uygulanıyor. Kimi üniversiteler koronavirüs nedeniyle yaz okulunu uzaktan eğitimle kimileri de yüz yüze yapma kararı aldı. Bazı üniversiteler hiç yaz okulu açmazken bazıları da öğrencilerden gelen talep doğrultusunda belli kontenjanla derslere göre yaz okulu açmayı planlıyor.

Barınma büyük sorun

Öğrencilerden yaz okulu uygulamasına yönelik farklı tepkiler geliyor. Kimi telafisini yapmak istediği ders için üniversitesinden yaz okulu açmasını talep ederken, kimi uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitim verilmesini istiyor. Koronavirüs nedeniyle yurtlarını ve kiraladıkları evleri boşaltan öğrenciler ise üniversitelerinin yüz yüze eğitim vermesi nedeniyle geri dönmek durumunda kalacakları, tekrar yurt ve ev bulma telaşına düşecekleri için uzaktan eğitime devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Yaz okullarında derslerin, kredilerine göre ücretler de değişiyor. Devlet üniversitelerinde ders ücretleri düşük tutulurken vakıf üniversitelerinde öğrenciler daha yüksek ücretlerle karşılaşıyor. Örneğin 1 kredili dersin ücreti 2 bin TL iken 6 kredili derste ücret 7 bin 500 TL'ye çıkabiliyor. Bu da en az 1 kredili 2 ders için yaz okuluna gidecek öğrencinin cebinden 4 bin TL'nin çıkması anlamına geliyor. Özellikle vakıf üniversitesine giden öğrenciler öğrenim ücretlerini yatırmalarına rağmen yaz okuluna tekrar ücret ödemek istemiyorlar. Yaz okulu uygulamasına öğrencilerden gelen görüşler şöyle:

'Mağdur etmeyin'

- Üniversitemizde birçok bölümde yaz okulu varken hukukta olmaması büyük bir eksiklik. Biz de yaz okulu istiyoruz.

- Okulumuz uzaktan eğitim şeklinde yaz okulu yapıyormuş, acaba ödeme yaparken paranın fotoğrafını mı çekip atsak?

- Mühendislik fakültesi öğrencileri olarak pandemi sürecinde mağdur olmamak ve üniversitenin uzamaması için yaz okulu istiyoruz.

- Bize ekonomik kriz vurmuyor zaten. Harç ücreti, dönem başı kiralanan evler, yaz okulu ücreti, yani yazık ailelerimize.

- Okuduğumuz vakıf üniversitesinde yaz okulunu devlet üniversitelerinde yapabiliyorken üniversite yönetimi aldığı kararla bunu engelledi. Bu hak gaspı bizi maddi açıdan zora sokmaktadır!

- Üniversitemizde yaz okulu açılmadığı halde geçen yıl başka üniversitelerden ders almaya izin verildi. Lütfen bu yıl da verin, çalışıp mezun olalım artık!

- Yaz okuluna gidemezsem yurt dışında çalışma fırsatını kaçıracağım. Yaz okulunun olacağını söylediniz ve planlarımızı buna göre yaptık, mağdur etmeyin!

- Geçen yıl bir ders 1.890 TL iken bu yıl 2.268 TL, bu ücretlerin bu kriz ortamında nasıl ödeneceği ise muamma. Diğer üniversiteler uzaktan eğitimde yaz okulu masrafı düşeceğinden dolayı indirim yaparken, bizim üniversitemiz zam yapıyor.

'Şartlar yumuşatılsın'

- Yaz okulu olacaksa bunun fakülte hocalarının inisiyatifine bırakılması öğrenciler arasında eşitsizliğe yol açmakta. Çünkü başka bir üniversitenin hukuk fakültesi öğrencileri, yaz okulunda derslerini verebilirken bize başka üniversitenin yaz okuluna gidin denildi. Taleplerimiz doğrultusunda bazı hocalarımız şartların elverdiği ölçüde, yaz okulunda açılacak dersler konusunda bize yardımcı olacaklarını belirtti. Yaz okullarının açılmasının belli sayıda öğrenci talebine bağlı olması, sayı yeterli olmadığında derslerin başka üniversitede alınabilmesi ve öğrencide aranan şartların yumuşatılması gerektiğini düşünüyorum.

- Çoğu fakültede yaz okulu olmasına rağmen hukuk gibi zor bir bölümde üniversitemizde yaz okulu açılmadı. Çevremdeki birçok arkadaşım tek dersten ya da 2 dersten dolayı mezun olamamakta. Sesimizi herkese duyurmaya çalışıyoruz.