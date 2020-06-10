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Mardin'de teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada el yapımı patlayıcı malzemeleri bulundu.
 10 Haziran 2020 10:09
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Mardin'de teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, vatandaşların da sıklıkla kullandığı Güzelsu mevkisinde teröristlerin piknik tüpleri ve amonyum nitrat ile hazırladıkları el yapımı patlayıcıyla saldırı yapacaklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince "Kapan-1" operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Salih Yıldırım Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen mağarada bomba arama köpeği "Duman" ile arama yapıldı.

Aramada tuzaklanmaya hazır 3 fünyeleri bağlanmış piknik tüpü, 3 plastik kap içerisinde 15 kilogram amonyum nitrat, 30 metre kablo ve 8 birbirine bantlanmış pil bloğu ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve mağara kullanılamaz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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