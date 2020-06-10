Mardin'de teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

ERDOĞAN'DAN, 65 YAŞ VE 18 YAŞ KISITLAMALARI İLE DÜĞÜN SALONLARI AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan "Lokanta, cafe, kıraathane kapanış saati 22:00'den 24:00'e uzatıldı. Sinema ve tiyatrolar, 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı gençlerimiz ise ebeveynleri refakatinde olmak kaydıyla kaldırıldı. Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren hizmet verebilecek" dedi.