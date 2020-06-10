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Bursa'da bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.
 10 Haziran 2020 10:11
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Bursa'da bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Mehmet Kantar (13), rampadan inerken yere düştü.

Yaralanan çocuk için olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı.

Bisikletin direksiyonunun karnına battığı görülen ve Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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