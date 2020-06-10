İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Başsavcılığı, 6 AK PARTİ'li kişilerin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi.

Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı için "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Erdoğan da "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Erdoğan'ın AK Parti'li vekilleri suç duyurusunda bulunmaya çağırmasının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başbuğ'un suç duyurusuna konu olan sözleri şöyleydi; "26 Haziran 2009'da bu iki konuyu içeren kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. 'Araştırsınlar' diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız."

Başbuğ, savcılığın talimatı kapsamında İstanbul'da ifade verecek.