Aile Bakanlığında, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu
|10 Haziran 2020 10:19
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Düzenlemeyi içeren, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnamede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine de yer verildi. Buna göre, mevzuatta bu kararnameyle kaldırılan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yönelik atıflar, yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılacak.
Öte yandan, kararnameyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında uzman kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenlerin, talep etmeleri halinde Bakanlıkta durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına atanmaları da düzenlendi.
Bakanlıkta idari görevde olanlardan milli emlak kontrolörü kadrosunda bulunanlar da idari görevlerinin sona ermesinin ardından talepleri halinde başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına atanabilecek.
Taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda milli emlak denetmeni olarak istihdam edilenler, talep etmeleri halinde bu kadrolarda görevlendirilecek.
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